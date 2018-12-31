Poşet yasağı: Kore'de para Kenya'da hapis cezası

Güney Kore, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor. Güney Kore, doğal kaynakları korumak adına önemli bir adım atarak tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklama kararı aldı.

Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynakları korumak ve geri dönüştürülebilir atıkları yönetmek amacıyla marketlerde plastik torba kullanımının yasaklanacağı aktarıldı. Mevcut yasada yapılan değişikliğin parçası olan ve yarından itibaren uygulanacak yasak, 2 bin büyük marketi ve 165 metrekarelik satış alanıyla 11 bin marketi etkileyecek.

2 BİN 700 DOLAR PARA CEZASI

Süpermarketler, yasağın yürürlüğe girmesinin ardından müşterilerine alternatif olarak tekrar kullanılabilir ya da dönüştürülebilir bez çanta ya da kağıt torba sunacak. Yasağa uymayanlar ise 2 bin 700 dolar para cezasına çarptırılacak. Güney Kore Çevre Bakanlığı kararın, pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını engellemek adına önemli bir adım olduğunu savundu.

KENYA'DA HAPİS CEZASI

Kenya’da plastik poşete hapis cezası Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Yeni Zelanda ve Hollanda’da da tek kullanımlı plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı. Yasağın Ağustos ayında yürürlüğe girdiği Kenya'da ise naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 39 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalacak. Çin’de ise 24 tür katı atık ithalatını yasaklamıştı.