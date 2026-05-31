Powerbank gibi telefon: 10.000 mAh bataryalı Honor Win Turbo tanıtıldı

Akıllı telefon pazarının yenilikçi markalarından Honor, Win serisinin üçüncü ve en güçlü üyesini teknoloji dünyasına sundu.

Yeni model, özellikle batarya performansıyla oyun severlerin tüm beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

10.000 mAh BATARYA

Cihaz, 10.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde kullanıcılarına tek şarjla 14 saatten fazla kesintisiz oyun oynama süresi vadediyor.

Bu devasa pile rağmen telefon, 7.98 mm kalınlığı ve 216 gram ağırlığıyla oldukça ince bir formda kalmayı başarıyor.

Rakibi iPhone 17 Pro modeli 8.75 mm kalınlığa sahipken, Honor Win Turbo bu modelden çok daha ince bir yapı sunuyor.

Ayrıca bu devasa batarya, 80W kablolu hızlı şarj ve 27W ters şarj teknolojileriyle destekleniyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Telefonun ön kısmında 6.79 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe ve 8000 nit tepe parlaklığına ulaşan LTPS OLED düz ekran yer alıyor.

Cihazın kalbinde ise yüksek oyun verimliliği için özel olarak tasarlanan MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition işlemci var.

Model, üçlü toz ve suya dayanıklılık sertifikası olan IP68, IP69 ve IP69K standartlarını bir arada karşılıyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı lens barındıran model, ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası taşıyor.

HONOR WIN TURBO FİYATI

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan akıllı telefonun başlangıç fiyatı 3299 yuan, yani yaklaşık 487 dolar olarak belirlendi.

En üst donanıma sahip olan 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanlı versiyon ise 4199 yuan (620 dolar) fiyat etiketiyle alıcı bulacak.