Adem Metan: Muhalefetin yeniden okuması gereken çok daha büyük meseleler var

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimlerde kesin olmayan sonuçlar belli oldu.

Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.

Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

"MUHALEFETİN DÜŞÜNMESİ GEREKEN BÜYÜK MESELELER VAR"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ensonhaber yazarı Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 beldede seçim yapıldı. Beşini Cumhur İttifakı kazandı. Bu tabloyu sadece butlanla ya da başka gerekçelerle açıklamak kolaycılık olur. Demek ki muhalefetin durup düşünmesi gereken, sahada yeniden okuması gereken çok daha büyük meseleler var. Sandığın küçüğü büyüğü olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

“Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”

"ARA SEÇİMLER HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE TAMAMLANDI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ara seçime ilişkin, "Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Duran, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”