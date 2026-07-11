Psikolog Tuna Tüner: Türkiye'de aldatmaların yüzde 80'i boşanmayla sonuçlanmıyor

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Ensonhaber, birbirinden özel içeriklerine bir yenisini daha ekledi ve seyircisinin beğenisine sundu.

Psikolog Tuna Tüner, insan ilişkilerinden psikolojiye, kişisel gelişimden hayatın içindeki görünmeyen dinamiklere kadar merak edilen konuları, Ensonhaber ekranlarında değerlendiriyor.

Tüner, yayımlanan son programında çiftler arasında artan aldatma ve boşanma durumundan bahsetti.

"Aldatma, ihanet çok kırıcı bir şey kadın için olsun, erkek için olsun." diyen Tüner, şöyle konuştu;

"KENDİNİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORSUN"

"Kandırılmış hissediyorsun kendini. Eksik, yetersiz hissediyorsun; güçsüz hissediyorsun, değersiz hissediyorsun. Bu anlamda çok şey yani hukuken baktığın zaman bu işte dokuz kusurlu hareketten bir tanesi, hani futbolda vardı ya öyle.

Gerçi 10 mu oldu artık? Psikolojik olarak yani psikoloji bilimine göre baktığında bazı aldatmalar aslında ilişkiye hizmet edebiliyor.

"ALDATMALARIN, YÜZDE 80'İ BOŞANMAYLA SONUÇLANMIYOR"

Dolayısıyla Türkiye'de bile aldatmaların, evlilikler için söyleyeyim, istatistiksel olarak yüzde 80'i boşanmayla sonuçlanmıyor.

Burada tabii çeşitli psikolojik ve sosyolojik faktörler de var.

"İLİŞKİLERİN YARISI KURTARILABİLİYOR"

Boşanmayla sonuçlanmayanların mutluluk endeksine baktığınızda da ilişkilerin yarısı kurtarabiliyor, yarısı kurtaramıyor.

Sadece boşanmamış oluyorlar. Bu da bir gerçek. Çünkü burada yani şimdi dediğim gibi psikolojik ve sosyolojik nedenler var.

"DUL BİR KADIN OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sosyolojik nedenler ülkemizde toplum yapısı itibarıyla artık o çok kalmadı ama eskiden işte boşanmış bir kadın olmak, dul bir kadın olmak kolay değildi.

Finansal olarak hiç çalışmamışsın. Sadece ev hanımı olmuşsun. Çoluk çocuk bakmışsın."