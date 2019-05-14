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Putin ordusunu S-400 ile donatmak istiyor

Kabine üyelerine bir dizi talimatlar veren Putin, Rusya ordusunun geliştirilmesini istedi.

İHA | 14.05.2019 - 10:50..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kabinesiyle toplantı gerçekleştirdi. Soçi’deki başkanlık konutunda gerçekleşen toplantıda Putin bazı talimatlar verdi.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullanarak, "Ordunun modernizasyonu konusunda son yıllarda önemli bir aşama kaydettik. Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin modern silahlar seviyesi yüzde 82’ye ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yakın zamanda yüzde 74’tü. Askeri modernizasyonun tamamlanması oranı kara ve deniz kuvvetlerinde yüzde 60’ı aştı. Kara kuvvetlerinde ise modernizasyon seviyesi yüzde 50’yi geçti” dedi.

Putin ordusunu S-400 ile donatmak istiyor

"ÜLKEMİZİ OLASI TEHDİTLERE KARŞI KORUMAMIZ GEREKİR"

ABD’nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilmesine atıfta bulunan Putin, "Tüm bu gelişmeler dahilinde dünyada ve bölgemizde küresel güvenliği olumsuz yönde etkileyen askeri ve politik gelişmeler yaşanmakta. En önemlisi ise ABD’nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilmesi faktörüdür. Bu gelişmeler dahilinde yenilikçi teknolojilere dayanarak silah sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu tür silahlar ile stratejik güç dengesini sağlayan sistemlerle ülkemizi olası tehditlere karşı korumamız ve ülkemizi garanti altına almamız gerekir" şeklinde konuştu.

Putin ordusunu S-400 ile donatmak istiyor

"RUSYA HAVA KUVVETLERİ'Nİ DONATIN"

Rus ordusunun Suriye’de savaş durumunda olduğunu toplantıdaki askeri kurmaylara anlatan Putin, "Rus uçaksavar füze sistemleri her zaman güvenilir ve diğerlerinden ayırt edilebilir bir durumda. Bu nedenle Rusya Hava Kuvvetlerini uzun menzilli S-400 ve kısa menzilli Pantsir-S gibi en modern hava savunma sistemleri ile donatmak gerekir. 2018 yılında 3 Pantsir-S ve 4 S-400 hava savunma sistemleri teslim edildi. Bu çalışma bu yılda devam etmelidir. Ayrıca bu Mart ayında S-350 E Vityaz orta menzilli füze sistemlerinin testlerinin tamamlandığını hatırlatmak isterim. Rus savunma endüstrisi potansiyel bir düşmanın hava saldırısı araçlarına etkili bir şekilde dayanabilecek en son teknolojiye sahip sistemler sağlamalıdır” diye konuştu.

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