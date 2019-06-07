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Putin: Rusya, START anlaşmasını iptal etmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı, ABD ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (New START) iptal etmeye hazır olduklarını söyledi.

İHA | 07.06.2019 - 05:59..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da katıldığı ekonomik forumda yaptığı açıklamada, 2010 yılında ABD ile imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması’nı (New START) yenileme konusunda kimsenin isteği olmaması halinde iptal etmeye hazır olduklarını bildirdi.

"KİMSE UZATMAZSA, BİZ DE UZATMAYIZ"

Putin, "Kimse New START anlaşmasını uzatmak istemiyorsa, biz de uzatmayız. Biz defalarca anlaşmayı uzatmaya hazır olduğumuzu belirttik. Resmi bir müzakere süreci yok. Ve 2021’de her şey bitecek" dedi.

Putin: Rusya, START anlaşmasını iptal etmeye hazır

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Rus mevkidaşı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında Prag’da imzalanmıştı. Anlaşma, 2021 yılında sona erecek.
New START anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) antlaşması ile beraber süper güç silahlarının kontrolünü sağlıyor.

Washington ve Moskova, INF antlaşmasını karşılıklı suçlamalarla bu yılın başlarında iptal etmişti.

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