Avrupa Birliği, Rusya'ya yıllardır ekonomik ambargo uyguluyordu.

AB'nin önde gelen ülkelerinden Almanya'nın bu ambargoyu çeşitli yollar üzerinden deldiği ortaya çıktı.

İLK ZİYARET PUTİN'DEN

Alman otomobil firması Mercedes, Türk iş insanlarına Moskova'da fabrika kurdurdu. Fabrikanın ilk ziyaretçilerinden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Fabrikanın ilk ziyaretçilerinden olan Putin, buraya Rus yapımı Aurus marka otomobiliyle geldi.

Putin yerli otomobiliyle Mercedes'i ziyaret etti VİDEO



YILDA 25 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

ABD merkezli otomobil firması Ford'un çekilme kararının ardından Mercedes'in bu fabrikada yılda 25 bin araç üreteceği belirtildi. Tesis için ise bine yakın kişi istihdam edilecek.