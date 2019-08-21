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Rakibi belediye başkanının üzerine aracını sürdü

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Şık'ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü.

İHA | 21.08.2019 - 05:09..
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Yortan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığına seçilen Ali Şık’ın üzerine, MHP’den Yortan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ekrem Dereli tarafından araç sürüldü. Kendisini son anda kenara çeken Şık olaydan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası Başkan Şık, Dereli’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dereli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rakibi belediye başkanının üzerine aracını sürdü

Rakibi belediye başkanının üzerine aracını sürdü

Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık

"BU TÜR OLAYLARIN OLMASI ÜZÜCÜ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, evime giderken Ekrem Dereli’nin üzerine araç sürdüğünü ve ne için yaptığını anlayamadığını belirterek, “Bu tür şeylerin Yortan, Yenice ve Karabükümüzün huzurunu bozacak davranışlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. Bu tür olayların olması üzücü” diye konuştu.

Rakibi belediye başkanının üzerine aracını sürdü

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