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Ramazan Bayramı'nda Bolu'dan 710 bin araç geçti

9 günlük bayram tatilinde, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimini 710 bin araç kullandı.

İHA | 10.06.2019 - 12:37..
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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde, 31 Mayıs Cuma günü itibarıyla araç yoğunluğu yaşandı.

Ramazan Bayramı'nda Bolu'dan 710 bin araç geçti

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayramın ilk gününe kadar devam eden araç yoğunluğu nedeniyle TEM otoyolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik nedeniyle yaşanan kazalardan dolayı ise otoyolun bazı bölgelerinde, trafik durma noktasına geldi.

Tatilciler, bayram tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için günler öncesinden evlerine dönmeye başladı. 6 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde dönüşe geçen tatilciler, tatilin son gününe kadar Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nda Bolu'dan 710 bin araç geçti

710 BİN ARAÇ GEÇTİ

Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden, 10 günde 710 bin araç geçiş yaptı.

Bayram süresince polis ve jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığı otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edildi.

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