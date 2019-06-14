Ramazan Bayramı'nda rekor akaryakıt satışı

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

541 MİLYON LİTRE BENZİN VE MOTORİN SATILDI

Bayram tatilini de kapsayan 9 günlük sürede toplam 541 milyon 925 bin litre benzin ve motorin satıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, tatil süresince benzin satışı özel araçların kullanımındaki artışa paralel olarak, geçen ayın aynı dönemine göre, yüzde 41'lik artışla, 102 milyon 638 bin litreye yükseldi. Böylece benzin satışlarının toplam akaryakıt satışı içindeki payı 5 puan artarak, yüzde 18'e çıktı.

Söz konusu dönemde tatil nedeniyle servis taşımacılığına ara verilmesi, iş makinelerinin durması, şehir içi toplu taşımadaki düzenlemeler ve tarımsal faaliyetlerin yapılmaması nedeniyle motorin satışı geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak, 439 milyon 287 bin litreye geriledi. Böylece, bayram tatilini içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde toplam 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

DEPOLAR EN ÇOK 1 HAZİRAN'DA DOLDU

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 1 Haziran Cumartesi günü doldurdu. Söz konusu günde 65 milyon 564 bin litre motorin ve 13 milyon 842 bin litre benzin olmak üzere, toplam 79 milyon 406 bin litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

Bu arada, bayramda 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere benzine 9 kuruş indirim yapılmıştı. Ayrıca, 8 Haziran'dan geçerli olmak üzere, motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş indirim yansıtılmıştı