Orucu tehlikeye sokan cinsel durumlar nelerdir? Düşünmek dahil...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları da araştırıyor. Soru işaretlerinin fazla olduğu konulardan birisi de cinsellik. İşte orucu tehlikeye sokan durumlar...

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan’a kavuşmanın sevincini yaşayan Müslüman alemi, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmeye çabalıyor.

Bu konuda orucu tehlikeye sokacak bazı durumlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buluyor.

Oruçlu olan kimsenin, orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınması gerekiyor.

Ramazan’da oruç ile ilgili en merak edilen konuların başında cinsel hayat geliyor.

Nefis hakimiyetinin amaçlandığı bu mübarek ayda, cinsellik konusunda orucu bozan durumlar hangileridir araştırılıyor.

Öpüşmek, sarılmak, cinsel ilişki, cinselliğin sınırları, eşler arasındaki cinsellik gibi konu başlıkları oruç tutanlar tarafından sorgulanıyor.

Diyanet’e sıkça sorulan sorular arasında yer alan cinsellik ve oruç hakkında en merak edilenlere yer verdik.

İşte orucun sevabını azaltan, tehlikeye sokan hatta bozan cinsel durumlar…

CİNSELLİK DÜŞÜNMEK

İnsanın aklına iradesi dışında, bazı çağrışımlar sebebiyle cinsel hayaller ve düşünceler gelebilir. Bundan sorumlu olmaz, ama bunlara takılıp kalırsa ve hayali düşünceyi değiştirmek yerine iradi olarak devam ettirirse sorumlu olur.

Meşru olmayan cinsel hayaller kurmak genel ahlaka da özellikle oruç ahlakına da aykırıdır. Bunu yapmak orucu, kaza gerektirecek şekilde bozmaz, ama orucun maneviyatını bozar, oruçluya yakışmaz.

İHTİLAM OLMAK

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

ÖPMEK – ÖPÜŞMEK

Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar.

Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.

Evli çiftler arasındaki yanaktan öpenin sakıncası yoktur.

CİNSEL İLİŞKİ

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre:

Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

MASTÜRBASYON

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).