Rapçi Uzi'nin yeni dövmesinin boyutu dikkat çekti: Tüm bacağını kapladı

Türkiye rap müziğinin önde gelen isimlerinden Uzi sosyal medyada sıkça paylaştığı tarzı ve sokak kültürüne dayalı müzikal kimliğiyle gençlerin favorisi olmaya devam ediyor.

Genç rapçi, sosyal medyada sıkça paylaştığı tarzı ve sokak kültürüne dayalı müzikal kimliğiyle gençlerin favorisi olmaya devam ediyor.

SON DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzi son olarak yaptırdığı dövmeyle gündeme geldi.

Sanatçı, daha önce de çeşitli dövmelerle tarzını öne çıkarmıştı.

Rapçi, bacağına yaptırdığı detaylı ve oldukça büyük bir dövmeyle adeta bacağını kaplattırdı.

HAYRANLARI OLUMLU KARŞILADI

Sosyal medyada dövmenin yapım aşamasının da yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.

Uzi'nin hayranları, yeni dövmesini sosyal medyada olumlu yorumlarla karşıladı.

'UZİ' KİMİDR?

30 Ağustos 1998 doğumlu ve sahne adıyla bilinen 'Uzi El Chavo'nun gerçek ismi ise Utku Cihan Yalçınkaya.

Genç sanatçı, İstanbul Güngören'de doğup büyümüş, aslen Malatyalıdır.

27 yaşındaki rap sanatçısı, 2017'den bu yana aktif olarak müzik üretiyor.

Özellikle 2021 yılındaki 'Kan' albümündeki 'Krvn' ve 'Umrumda Değil' gibi parçalarla geniş kitlelere ulaştı.

Uzi, 'melodik trap' ve 'drill tarzlarını' birleştiren sanatçı. Kendi müzik şirketi GNG Clan'da hem yerli hem uluslararası iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Son dönemde 'Mortal Kombat' gibi projelerle de gündemde olan Uzi, konserleri, turneleri ve kişisel tarzıyla magazin gündeminden de ayrılmıyor.