Real Madrid, Bernardo Silva'yı transfer etti

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, transferde durmuyor...

İspanyol devi, bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva'yla ilgileniyordu.

Madrid ekibi, Marc Cucurella'nın ardından Bernardo Silva transferinde de mutlu sona ulaştı.

REAL MADRID'E 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Buna göre Real Madrid, Dünya Kupası'nda Portekiz'le mücadele veren Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Madrid ekibi ayrıca Silva ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Real Madrid ile Bernardo Silva, oyuncunun 30 Haziran 2028’e kadar geçerli olacak şekilde önümüzdeki iki sezon boyunca Real Madrid forması giymesi konusunda anlaşmaya vardı.”