Reçine nedir

Özellikle çam ağaçlarından elde edilen, sarı renkli sıvıya verilen isimdir. Hoş aromatik bir kokusu olan bu salgı, birçok alanda kullanılmaktadır.

NE İŞE YARAR

Ülkemizde en çok bilinen reçine türü çam ağaçlarının reçinesidir. Halk arasında çam sakızı adıyla da bilinir. Bitkilerin salgı kanallarında toplandıktan sonra dışarı verilir. Ağaç gövdesi ya da dallarından akan bu sıvılar katılaşarak birikir.

Reçine bitkiler tarafından, ağaçta meydana gelen yaraları iyileştirmek veya ağacı dış etkenlerden korumak amacıyla salgılanır. Bu salgı sayesinde, orada meydana gelen yaralanmalar, hastalıklar ve böceklenmelerden korunur.

REÇİNENİN KULLANIM ALANI

Reçine, sanayi ürünlerinde de kullanılır. Bunun haricinde ise günlük alanda çok sayıda alanda karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle sağlık noktasında oldukça yararlı olan çam sakızı yani reçine çiğnenmesi durumunda dişleri geliştirir ve ağız içerisindeki zararlı plakları temizler.

Özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen reçine, hazımsızlık problemine karşı etkilidir. Ezilerek macun kıvamına getirilen çam sakızı, yaraların tedavisinde kullanılır. Yaraların iltihap kapmasını önler. Bununla birlikte solunumu rahatlatır. Solunum yollarını açar. Akciğer iltihaplanmasını önler. Cildi yeniler. Yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırır.

GIDA DIŞI KULLANIM

Mürekkep ve cila yapımında, boyacılıkta kullanılmakla birlikte, keman gibi yaylı enstrümanlarda, sesin daha iyi çıkması için enstrümanın tellerine sürülür. Bazı reçine türleri ise tütsü olarak kullanılır. Bu tütsülerin özellikle strese dayalı hastalıklar başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geldiği söylenir.