Zonguldak'ta araç alışverişi anlaşmazlığında kan aktı Zonguldak'ta araç alışverişi anlaşmazlığında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İHA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde aralarında daha önceden araç alışverişi olduğu öğrenilen ve sonradan anlaşmazlık yaşayan Barış K. ve İrfan C.Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K. silahla vuruldu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Barış K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır

Barış K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla İrfan C.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)