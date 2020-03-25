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Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti

Xiaomi, Redmi Note 7 ve Note 7 Pro modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamakta gecikti.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 17:50..
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Akıllı telefon üreticileri, Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken, Xiaomi de şimdiye kadar bazı modellerine söz konusu güncellemeyi sundu.

Ancak Redmi Note 7 veya Redmi Note 7 Pro sahibiyseniz; Xiaomi, Android 10 için sizi biraz daha bekletecek.

Telefonlar için bu ayın başında yayınlanan Android 10 beta sürümü, halen geliştirilme aşamasında ve kararlı sürümün bu ay içinde kullanıma sunulması beklenmiyor.

xiaomi

REDMI NOTE 7 SERİSİ İÇİN ANDROID 10 OLDUKÇA GECİKTİ

Redmi Note 7 ve Note 7 Pro, 1 yıldan biraz fazla bir süredir piyasada bulunuyor ve telefon sahipleri, artık Android 10 güncellemesinin gelmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Xiaomi, Redmi Note 7 serisi için pek de aceleci davranmıyor.

Xiaomi resmi forumunda bir kullanıcıya cevap veren moderatör, Android 10 güncellemesinin şu an geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti ve kesin bir tarih vermekten kaçındı.

Öte yandan kullanıcılar, Android 10 beta sürümünü telefonlara yükleyebilirler. Ancak beta sürümünün telefonlarda sorun yaratabileceğini de hatırlatalım.

Instagram: @eshteknoloji

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti

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