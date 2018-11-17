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Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

Aydın'da genç bir sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptıktan sonra yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA | 17.11.2018 - 08:15..
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DSİ 21. Bölge Kavşağı kuyulu yol ayrımında, Ozan G. idaresindeki 35 EA 997 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Kazadan sonra yanmaya başlayan otomobilin motor kısmındaki alevler bir anda aracın tamamını sardı.

Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

GENÇ SÜRÜCÜ, HAFİF YARALARLA KURTULDU

Otomobil sürücüsü kazadan ve yangından hafif yaralı olarak kurtulurken, alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

Polis tarafından el konulan olayda araçta arama çalışması yapıldı. Kaza ve ardından çıkan yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

Refüje çarpan araç, çıkan yangında kül oldu

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