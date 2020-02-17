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Rehber bir kitap: Sanal Âlemin de Bir Hukuku Var

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan bu kitabı hukukçu olmayanların da kolaylıkla anlayacakları bir üslup ve soru-cevap usulüyle kaleme aldı.

Özel İçerik | 17.02.2020 - 15:36..
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sanal alemin de bir hukuku var

Sosyal medya, bilgi ve düşüncelerin hızlı ve etkili paylaşımına olanak sağladığı gibi, hukuka aykırı eylemlerin de hızlı ve etkili yayılmasına sebep oldu. Bugün milyonlarca insan, hukuki bilinçten yoksun olarak dahil olduğu sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinden dolayı adli sürece muhatap olmakta, itibar kaybına uğramakta. Rehber niteliğindeki bu kitap, sosyal medya kullanıcılarına hukuk bilinci kazandırıp yol gösterici olmasının yanı sıra hem asıl niyeti suç işlemek olmadığı halde sosyal medya kullanarak kazandığı alışkanlıklar yüzünden başı belaya giren insanları korumak hem de suçtan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla birçok şey öğretiyor…

Sanal Alemin de Bir Hukuku Var - Ahmet Aslan

(Ahmet Aslan)

SANAL ÂLEMİN DE BİR HUKUKU VAR!

Tanıtım bülteninde belirtildiği gibi bu kitap:

Suç ile ifade özgürlüğü arasındaki sınır nasıl belirlenir?

Kimlerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü var?

Basın özgürlüğü sosyal medya faaliyeti kapsamında da geçerli mi?

Suç içerikli bir paylaşımı yeniden paylaşmak ya da beğenmek suç mu?

Başkasına ait olan sanatsal veya düşünsel bir ürünün kaynağı belirtilmeksizin sosyal medyada yayımlanması suç mu?

Sosyal medyada işlenen suçlar nasıl soruşturulur?

Hangi sosyal medya alışkanlıkları hukuki sorun  doğurabilir?

Kimliği belirsiz kullanıcılarla etkileşimin hukuki sakıncası var mı?

Sosyal medya profiline paylaşımların sorumluluk doğurmayacağına dair uyarı yazısı koymanın hukuki önemi var mı?

Sosyal medyada sıklıkla işlenen suçların unsurları nelerdir?

Sosyal medya faaliyetinden ötürü soruşturulan kişinin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Bunlar ve daha birçok sorunun doğru cevabını veriyor…

Sanal Alemin de Bir Hukuku Var - Ahmet Aslan

Sanal Alemin de Bir Hukuku Var

Ahmet Aslan

İnkılâp Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: inkilapcom

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