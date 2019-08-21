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Rekabet Kurumu'ndan Türk Eczacılar Birliği'ne soruşturma

Rekabet Kurulu, eczanelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini ileri sürerek dava açtı.

AA | 21.08.2019 - 15:32..
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Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'ndan Türk Eczacılar Birliği'ne soruşturma

KANUN İHLALİ TESPİTİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

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