Renault Haziran 2026 fiyat listesi yayınlandı: Model model güncel fiyatlar
Sıfır araç piyasasında Haziran hareketliliği başladı. Renault'nun Türkiye'de satışa sunduğu tüm modellerin Haziran 2026 fiyat listesi netleşti. İşte en ucuz modelden en lükse tüm güncel rakamlar...
Fransız otomotiv devi Renault, Haziran 2026 dönemi için hazırladığı yeni fiyat listesini paylaştı.
Geleneksel içten yanmalı motorların yanı sıra LPG, hafif hibrit, tam hibrit ve %100 elektrikli modellerin ağırlıkta olduğu zengin listede, özellikle "Yeni Clio" modelinin giriş versiyonuna uygulanan özel lansman/kampanya indirimi dikkat çekiyor.
Yeni nesil ikonik elektrikli model Renault 5 E-Tech, modern hatlarıyla göz dolduran Rafale ve ailelerin yeni gözdesi Scenic E-Tech gibi iddialı modellerin Haziran 2026 fiyat tablosu şekillendi.
İşte model model Haziran 2026 Renault fiyat listesi:
1. Yeni Renault Clio
Benzinli / evolution plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.765.000 TL)
Benzinli / esprit alpine TCe EDC 115 hp: 2.035.000 TL
2. Renault 5 (R5) E-Tech Elektrikli
Elektrikli / Techno EV40 120 hp (2025 Model): 1.886.000 TL
Elektrikli / Techno EV52 150 hp (2025 Model): 1.938.000 TL
Elektrikli / Techno EV52 150 hp (2026 Model): 2.101.000 TL
3. Renault Clio (Klasik Gövde)
Benzinli / evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.750.000 TL
4. Renault Captur
Benzinli Mild Hybrid / techno mild hybrid EDC 140 hp: 2.156.000 TL
5. Renault Duster
LPG / evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL
Benzinli / evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.010.000 TL
Benzinli / techno Turbo TCe EDC 145 hp: 2.080.000 TL
Hibrit / techno Full hybrid E-Tech 160 hp: 2.570.000 TL
Hibrit-LPG / evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp: 2.805.000 TL
Hibrit-LPG / techno hybrid 4x4 LPG 150 hp: 2.840.000 TL
6. Megane E-Tech Elektrikli
Elektrikli / Techno EV60 220 hp (2025 Model): 2.273.000 TL
Elektrikli / Techno EV60 220 hp (2026 Model): 2.386.000 TL
Elektrikli / Esprit Alpine EV60 220 hp (2026 Model): 2.486.000 TL
7. Megane Sedan
Benzinli / Touch 1.3 TCe 140 bg (Manuel): 1.791.000 TL
Benzinli / Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.160.000 TL
Benzinli / Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.325.000 TL
Dizel / Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.699.000 TL
8. Renault Austral
Benzinli Mild Hybrid / techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL
Benzinli Mild Hybrid / esprit alpine mild hybrid 150 hp auto: 3.130.000 TL
9. Renault Scenic E-Tech Elektrikli
Elektrikli / Esprit Alpine EV87 220 hp: 3.490.000 TL
10. Renault Rafale
Hibrit / esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp: 3.748.000 TL