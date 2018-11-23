Restorasyon geçiren Topkapı Sarayı havadan görüntülendi

Çekilen görüntülerde restorasyonun devam ettiği görülürken, çalışmalar tamamlandığında 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı'nda gezi alanına dahil edilerek turistlerin ziyaretine açılacak.

OSMANLI'NIN İDARE MERKEZYDİ

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan ve yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olan sarayda devam eden çalışmalar tamamlandığına 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı'nda gezi alanına dahil edilerek turistlerin ziyaretine açılacak.





ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü sarayın birçok bölümünde iskeleler kurulurken, iskelelerin etrafı brandalarla çevrildi.

Topkapı Sarayı'nın binalarından avlu ve bahçelerine kadar birçok noktasında güçlendirme, restorasyon, peyzaj, teşhir ve tanzim çalışmaları devam ediyor.

Topkapı Sarayı havadan görüntülendi VİDEO





ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Asırlardır ayakta olan sarayın çeşitli bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Öte yandan sac döşeme işlemleri de sürüyor.





RESTORASYON İÇİN 300 MİLYON LİRA BÜTÇE

İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi yarımada içerisinde Sarayburnu'nda bulunan sarayın havadan görüntüsü, yıllarca Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan sarayın ihtişamını da gözler önüne serdi.

Yaklaşık 300 milyon liraya mal olacak restorasyon projesinde yüzlerce işçi, restoratörler, akademisyenler, nakkaşlar ve çeşitli bilim dallarındaki uzmanlar sarayı eski günlerine kavuşturmak için çalışıyor.