Resulayn'da örümcek ağı sisteminde tüneller çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede teröristlerin çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Aynı tünellerin daha gelişmiş hali, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Reasulayn ilçesinde de görüntülendi...

AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.

Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı VİDEO



SIZMA VE ANİ SALDIRI İÇİN TÜNELLER DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENDİ

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.