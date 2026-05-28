Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkanlık yaparız

Son olarak Sivasspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Rıza Çalımbay, önemli açıklamalara imza attı.

BeIN Sports'ta Spor Turu programına konuk olan tecrübeli teknik direktör, geleceği ile ilgili bir planından bahsetti.

Beşiktaş'ın efsanelerinden ve eski teknik direktörlerinden Çalımbay, siyah-beyazlı takımın güncel durumuna dair değerlendirme yaparken ilerleyen dönemlerde başkanlığı düşünebileceğini dile getirdi.

"BAŞKANLIĞI DA YAPARIZ"

Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yaptık, başkanlığını da yaparız. Neden olmasın?" dedi.

HEM FUTBOLCU HEM DE HOCA OLARAK ÇALIŞTI

16 senelik futbolculuk kariyerinde yalnızca Beşiktaş'ın formasını giyen Çalımbay, siyah-beyazlı takımda 473 maça çıktı.

63 yaşındaki teknik direktör, 2005 ve 2023 yıllarında iki farklı dönemde Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yaptı.