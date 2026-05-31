Haberler Diğer spor haberleri

Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor maçı tatil edildi

Rize Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor arasında oynanacak Hentbol Erkekler Süper Lig play-out 10. hafta maçı tatil edildi.

AA AA
Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor maçı tatil edildi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hentbol Erkekler Süper Lig play-out 10. haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Yenişehir Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.

KARAR DUYURULACAK

Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor karşılaşmasının sonucuna ilişkin kararın Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilerleyen zamanda duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)