Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor maçı tatil edildi
Rize Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor arasında oynanacak Hentbol Erkekler Süper Lig play-out 10. hafta maçı tatil edildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-out 10. haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Yenişehir Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.
KARAR DUYURULACAK
Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor karşılaşmasının sonucuna ilişkin kararın Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilerleyen zamanda duyurulacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)