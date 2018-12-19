Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 4 kişi açığa alındı

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğü'nde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
11 ARALIK GÜNÜ ŞEHİT OLMUŞTU
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.
Yaralı ele geçirilen olayın zanlıs,ı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.