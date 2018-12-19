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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 4 kişi açığa alındı

Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 10:29..
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Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğü'nde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

11 ARALIK GÜNÜ ŞEHİT OLMUŞTU

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlıs,ı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 4 kişi açığa alındı

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 4 kişi açığa alındı

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