Rize’de deniz yasağına ilginç çözüm: Çatıdan akan yağmurun altında serinledi

Rize’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sahillerde denize girişler geçici olarak yasaklandı.

Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde yaşayan Yunus Emre Dilmaç ise, serinlemek için farklı bir yöntem tercih etti.

DENİZ YOKSA YAĞMUR VAR

Plajlara girişin yasaklanması ve derelerin bulanık akması nedeniyle çözüm arayan Dilmaç, çay bahçesi kenarındaki bir yapının çatısından akan yağmur suyunun altına girerek duş aldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilmaç, “Bugün denize girmek yasak. Dereler de bulanık. Ne edeceğiz? Yağmurun tadını çıkaracağız” ifadelerini kullandı.