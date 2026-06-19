Rize'de köpekten kaçmak isteyen sürücü, hayatını kaybetti

Rize’nin Pazar ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı.

Ardeşen-Pazar karayolu Hamidiye mevkiinde yaşanan olayda, ATV aracıyla seyir halinde olan 43 yaşındaki Orhan Kara, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

DENGESİNİ KAYBEDEN ATV TAKLA ATTI

Ani refleksle yapılan direksiyon hareketi sonrası ATV kontrolden çıktı. Savrulan araç yol üzerinde takla atarken, sürücü Kara ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orhan Kara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CENAZE MERASİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hayatını kaybeden Orhan Kara’nın cenazesinin, bugün cuma namazını müteakip Ardeşen Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan feci kaza anının, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği belirtildi. Görüntülerin olayın nasıl gerçekleştiğini net şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.