Rize'de sağanak sonrası denizde hortumlar oluştu
Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaşan hortum, çevrede kısa süreli endişeye neden oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı.
GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yağış sırasında Ardeşen sahiline yakın noktada deniz üzerinde oluşan hortum yaklaşık 5 dakika boyunca etkili oldu.
Vatandaşlar, kıyıya yakın mesafede görülen hortumu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)