Rize'de sağanak sonrası denizde hortumlar oluştu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı.

GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yağış sırasında Ardeşen sahiline yakın noktada deniz üzerinde oluşan hortum yaklaşık 5 dakika boyunca etkili oldu.

Vatandaşlar, kıyıya yakın mesafede görülen hortumu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.