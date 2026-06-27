Rizespor'da Casper Hojer ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Recep Uçar yönetimindeki Rizespor'da bir veda gerçekleşti.
Karadeniz ekibi, 3 yıldır takımda yer alan 31 yaşındaki Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)