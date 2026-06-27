Rizespor'da Casper Hojer ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Recep Uçar yönetimindeki Rizespor'da bir veda gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, 3 yıldır takımda yer alan 31 yaşındaki Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.