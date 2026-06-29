Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı seçti
Barcelona'dan ayrılan ve imza atacağı yeni takımı merakla beklenen Robert Lewandowski, Türkiye'de ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte tatile gelen Lewandowski, sosyal medya hesabında Antalya'dan fotoğraflar paylaştı.
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Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı dünya futbolunda büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski, Türkiye’de ortaya çıktı.
Polonyalı yıldız, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Antalya’yı seçti.
TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELDİ
Sosyal medya hesabından Antalya’nın eşsiz güzelliklerini paylaşan deneyimli forvetin bu hamlesi, Türk futbolseverleri adeta ayağa kaldırdı.
Sosyal medyada Lewandowski’nin Türkiye'deki dev kulüplerle transfer görüşmesi yapmak üzere gelmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Barcelona'ya veda ettikten sonra adı MLS ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılan tecrübeli golcünün, tatilinin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi