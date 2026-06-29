Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı seçti

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı dünya futbolunda büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski, Türkiye’de ortaya çıktı.

Polonyalı yıldız, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Antalya’yı seçti.

TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELDİ

Sosyal medya hesabından Antalya’nın eşsiz güzelliklerini paylaşan deneyimli forvetin bu hamlesi, Türk futbolseverleri adeta ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada Lewandowski’nin Türkiye'deki dev kulüplerle transfer görüşmesi yapmak üzere gelmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Barcelona'ya veda ettikten sonra adı MLS ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılan tecrübeli golcünün, tatilinin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor.