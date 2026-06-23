Romanya doğalgaz gemisi Çanakkale'den geçiş yaptı

Romanya'daki doğalgaz çalışmaları için gerekli dev ekipmanlar, Marmara Denizi üzerinden taşınıyor.

Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

149 METRELİK GEMİYE RÖMORKÖRLER EŞLİK ETTİ

Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, Çanakkale Boğazı geçişinde Kurtarma-19, Kurtarma-10, Kurtarma-17, Kurtarma-18, Kıyı Emniyeti-6 ile Mehmetçik Römorkörü eşlik etti.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Platformun geçişi dolayısıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine durduruldu.