Romelu Lukaku'dan Domenico Tedesco'ya olay sözler!

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı’nda EURO 2024 dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

La Derniere Heure’e konuşan Belçikalı golcü, turnuvada Domenico Tedesco’nun taktik planının işlemediğini söyledi.

"İŞE YARAMAYACAK BİR TAKTİK PLANI VARDI"

Lukaku, “İşe yaramayacak bir taktik plan vardı. Oyuncu olarak bunu hissedersiniz. Kevin De Bruyne’e de sorabilirsiniz. Böyle olmayacağını anlarsınız.” ifadelerini kullandı.

Belçika, EURO 2024’te hayal kırıklığı yaratan bir turnuva geçirmiş ve son 16 turunda Fransa’ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

HENRY SÖZLERİ

Lukaku, 2022 Dünya Kupası sonrası oyuncuların teknik direktörlük görevi için Thierry Henry’yi istediğini de açıkladı.

Roberto Martinez döneminde yardımcı antrenörlük yapan Henry için konuşan Lukaku, “Herkes ‘Bize Henry lazım’ diyordu. Hatalarımız konusunda bizi sorumlu tutardı. Zirveyi hedeflediğinizde sürekli okşanmak istemezsiniz.” dedi.

Napoli forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, Martinez sonrası geçiş sürecinin de sert olduğunu belirterek, ilk kampta eski jenerasyondan birçok ismin artık kadroda olmamasının kendileri için şok olduğunu söyledi.

HEDEFİ 2030 DÜNYA KUPASI

Belçika Milli Takımı’nda Rudi Garcia dönemine de değinen Lukaku, yeni teknik direktörün oyuncularla iletişimini olumlu bulduğunu belirtti.

Tecrübeli golcü, sakatlıklarla geçen dönemin ardından kendisini 2022 Dünya Kupası öncesinden daha iyi hissettiğini söyledi.

Lukaku, 37 yaşında olacağı 2030 Dünya Kupası’nda da forma giymeyi hedeflediğini ifade etti.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE SERÜVENİ

Domenico Tedesco, 9 Eylül tarihinde İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıkmıştı.

İtalyan teknik adam, seçim sürecinde görevi devraldığı takımın fiziksel, mental sorununu kısa sürede çözdü ve kendi sistemini işledi.

Sonrasında başarılı sonuçlara imza atan Tedesco, şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Ligin 31. haftasında Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Tedesco ile yollar ayrıldı.

Tedesco yönetiminde 28 maça çıkan Fenerbahçe, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.14 puan ortalaması yakaladı.

40 yaşındaki teknik adam ayrıca Fenerbahçe'nin başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.