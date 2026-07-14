Romelu Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması

Romelu Lukaku'nun son günlerde Beşiktaş ile anılan transferiyle ilgili açıklama geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı golcünün, siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu öne sürülmüştü.

Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, 365Scores'a yaptığı açıklamada Beşiktaş iddialarını yalanladı.

MENAJERİ, BEŞİKTAŞ İDDİASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten deneyimli menajer, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." dedi.

"BİR TEMAS VEYA GÖRÜŞME OLMADI"

Federico Pastorello, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini ifade ederek, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." açıklamasında bulundu.