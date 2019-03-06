Ruhani: ABD ve müttefikleriyle psikolojik savaş içindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kendilerine karşı psikolojik ve ekonomik savaş politikası yürüttüğünü açıkladı.

"DÜŞMANLARIMIZIN KARŞISINDAYIZ"

Ayrıca Ruhani, ABD'nin uyguladığı politikaya karşı sabırlı olunması gerektiğini ve bu politikayı değiştirmek hedefinde olduklarını da belirterek, "Ulusumuz ve yönetimimizle düşmanlarımızın karşısındayız." diye konuştu.

ABD, İRAN'A SIK SIK YAPTIRIM UYGULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki Arap ülkelerinin İran karşıtı koalisyon oluşturma arayışlarına girmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Varşova'da ise ABD öncülüğünde, 'İran karşıtı' bir etkinlik düzenlenmişti. Ayrıca ABD hükümeti, İran'a sık sık yaptırım uygulayarak ülkenin ekonomik olarak zorluk çekmesine neden oluyor.

İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS'TA YÜRÜLÜĞE GİRDİ

ABD, İran'a yönelik ilk yaptırımını 7 Ağustos'ta hayata geçirdi. İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.

İkinci yaptırım paketi ise; ülkenin liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine eklendi.