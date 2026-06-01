Rusya, Ermenistan'dan balık ürünleri sertifikasyonunu durdurmasını talep etti

Rusya, Ermenistan’dan ithal edilecek balık ürünlerine yönelik sertifikasyonun durdurulmasını talep etti.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekmişti.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği’ne (AB) girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

ERMENİSTAN’DAKİ BALIK İŞLEME TESİSİ VE ALABALIK ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNE DENETİM

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan’daki balık işleme tesisleri ve alabalık üretim çiftliklerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

"İŞLETMELER DENETİMİ REDDEDİYOR"

Denetim sonuçlarının "tatmin edici bulunmadığı" ifadesine yer verilen açıklamada, “İşletmelerin yüzde 50’si denetimi reddederken yalnızca iki işletme denetimden geçti.” denildi.

"SERTİFİKASYONU DURDURMASI İSTENDİ"

Açıklamada, “Ermenistan tarafının, 2 Haziran 2026’dan itibaren denetimden geçen iki işletme hariç, tüm şirketlerinden Rus alıcılara gönderilecek canlı balık ve balık ürünlerine yönelik veterinerlik sertifikasyonunu durdurması gerekiyor." ifadesine yer verildi.