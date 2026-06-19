Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14,25'e indirdi

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ekonominin yıl başındaki geçici yavaşlamanın ardından ılımlı büyümesini sürdürdüğü, kalıcı fiyat artışlarının kısmen gerilemesine rağmen yıllıklandırılmış bazda yüzde 4-5 aralığında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 14,25’e indirmeye karar verdi." ifadesine yer verildi.

Son aylarda kredi büyümesinin hızlandığına dikkati çekilen açıklamada, politika faizinin nisandaki temel senaryoda öngörülenden daha yüksek bir patikada tutulmasını gerektirebileceği kaydedildi.

FAİZİN YÖNÜNÜ BELİRLEYEN VERİLER

Açıklamada, bankanın gelecek toplantılarda faiz indirimlerini, enflasyondaki yavaşlamanın kalıcılığı, enflasyon beklentilerinin seyri ile iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklere göre değerlendireceği bildirildi.

Mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 4,5-5,5 aralığına gerilemesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, kalıcı enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 civarında gerçekleşeceği ve 2027’den itibaren hedef seviyede kalacağı belirtildi.

ENFLASYON GERİLEDİ

Nisan-mayıs döneminde mevsimsellikten arındırılmış yıllıklandırılmış fiyat artışının ilk çeyrekteki yüzde 8,7’den ortalama yüzde 2,1’e gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, çekirdek enflasyonun yüzde 6,2’den yüzde 4,2’ye düştüğü ifade edildi.

Yıllık enflasyonun 15 Haziran itibarıyla yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, hane halkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin gerilemesine rağmen yüksek seyrini koruduğu vurgulandı.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ POLİTİKASI

Rusya Merkez Bankası, son olarak 24 Nisan'daki toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek 14,5'e indirmişti.

Banka, Haziran 2025'te Eylül 2022'den bu yana ilk kez faiz indirerek oranı yüzde 21'den 20'ye çekmiş, sonraki indirimlerle politika faizini 2025 sonunda yüzde 15,5'e, Mart 2026'da yüzde 15'e düşürmüştü.