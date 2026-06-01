Rusya uçak yakıtı ihracatını 30 Kasım'a kadar yasakladı
Dünyada yaşanan jeopolitik riskler akaryakıtta sıkıntı yaşatıyor, Rus hükümeti de zaman zaman yaptığı gibi bir karar vererek uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasaklandığını bildirdi.
ABD-İran savaşı, küresel anlamda uçak yakıtı tedarikinde sıkıntı yaşanmasına neden oldu.
Uçak yakıtı ihracatı yapan ülkelerden Rusya, gelişmelere paralel olarak bir karar aldı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi.
AMAÇ: İÇ PİYASADA İSTİKRARI SAĞLAMAK
Uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.
DAHA ÖNCE YAPILAN ANLAŞMALAR MUAF
Açıklamada, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.
RUSYA YAKITLAR İÇİN BENZER KARARLAR ALIYOR
Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet, iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)