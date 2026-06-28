Rusya'da akaryakıt sorunu nedeniyle tedbirler genişletildi

Ukrayna'nın, enerji devi Rusya'nın petrol rafinerilerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle ülkedeki akaryakıt tedarikine kısıtlama getirilmişti.

Ancak kısıtlamalar yüksek tüketim ve ihracat karşısında yetersiz kaldı.

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, sosyal medya hesabından akaryakıt piyasasına yönelik yeni tedbirler getirildiğini açıkladı.

YENİ TEDBİRLER UYGULANACAK

Açıklamasında, bölgede yüksek hazırlık durumu ilan edildiğini ve bu kapsamda yeni tedbirler uygulanacağını belirtti.

ARAÇ BAŞINA 50 LİTRE YAKIT SATILACAK

Öncelikli hedeflerinin bölgeye yetersiz yakıt sevkiyatından kaynaklanan sorunun etkisini azaltmak ve istasyonlardaki yoğunluğu gidermek olduğuna işaret eden Igor Kobzev, Rosneft istasyonlarında her araç için günlük en fazla 50 litre yakıt satılacağını vurguladı.

Diğer akaryakıt istasyonlarının daha düşük satış sınırı belirleyebileceğini aktaran Kobzev, bidonlara yakıt satışının da yasaklandığının altını çizdi.

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİŞ TAVSİYESİ

Kobzev, halkın temel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı olmayan kuruluşlara uzaktan çalışma sistemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

ALINAN TEDBİRLERE AYKIRI YAKIT SATIŞI ENGELLENECEK

Rusya İçişleri Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızlarının akaryakıt satış noktalarında devriye görevlendireceğini belirten Igor Kobzev, ekiplerin kuyruklarda kamu düzenini sağlayacağını ve alınan tedbirlere aykırı yakıt satışlarını engelleyeceğini bildirdi.