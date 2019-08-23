Rusya'da elektrik akımına kapılan teknisyen

Rusya’nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde 10 Temmuz’da meydana gelen olayda, elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı.
YANGININ ARASINDA KAYBOLDU
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.
Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu VİDEO
VÜCUDUNUN YÜZDE 60'I YANDI
Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60’ında ikinci dereceden yanıklar oluşurken; Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.