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Rusya'da elektrik akımına kapılan teknisyen

6 bin voltluk elektrik akımına kapılan teknisyenin, vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.

DHA | 23.08.2019 - 17:53..
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Rusya’nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde 10 Temmuz’da meydana gelen olayda, elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı.

YANGININ ARASINDA KAYBOLDU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.

Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu VİDEO

VÜCUDUNUN YÜZDE 60'I YANDI

Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60’ında ikinci dereceden yanıklar oluşurken; Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.

Rusya'da elektrik akımına kapılan teknisyen

Rusya'da elektrik akımına kapılan teknisyen

Rusya'da elektrik akımına kapılan teknisyen

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