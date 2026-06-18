Rusya'da petrol rafinerisine İHA saldırısı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda dört yıl geride kaldı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta çatışmalar sürüyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent Moskova’ya yönelik geniş çaplı insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Rus hava savunma sistemlerinin yoğun saldırılara aralıksız müdahale ettiğini belirten Sobyanin, birkaç İHA'nın Moskova Petrol Rafinerisi'ne (MNPZ) ulaşmayı başardığını ve saldırının yol açtığı hasarı gidermek için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

180 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal medya hesabından sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 180 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, düşürülen İHA'lardan bazılarının enkazının bir alışveriş merkezinin bulunduğu bölgeye düştüğü kaydedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

AVM bölgesindeki bir binada hafif hasar meydana geldiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

PETROL RAFİNERİSİ ÖNCEKİ GÜN DE HEDEF ALINMIŞTI

Hava savunma sistemlerinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sobyanin, acil durum servis ekiplerinin enkaz düşen tüm noktalarda görev başında olduğunu kaydetti.

Söz konusu petrol rafinerisi önceki gün de İHA saldırılarının hedefi olmuş ve saldırılar sonucu tesiste hasar meydana gelmişti.