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Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı

Rusya’da evin camından sarkan çocuk, hava tahliye borusu üzerine basarak, orada mahsur kaldı. Düşmek üzere olan çocuğun imdadına, yan komşu yetişti.

DHA | 06.08.2019 - 12:02..
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Rusya’nın Çeçenistan bölgesindeki bir apartmanın sekizinci katındaki dairenin camından sarkan 10 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak düşmemek için çabaladı.

Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi.

ÇOCUĞU DÜŞMEDEN YAKALADI

Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, yan komşu kendi evinin camından dışarı sarktı. Bir polisin yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak evin içine çekti.

Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı ViDEO

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı

Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı

Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı

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