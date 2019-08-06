Rusya'da tahliye borusunda kalan çocuğu komşu kurtardı

Rusya’nın Çeçenistan bölgesindeki bir apartmanın sekizinci katındaki dairenin camından sarkan 10 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak düşmemek için çabaladı.
Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi.
ÇOCUĞU DÜŞMEDEN YAKALADI
Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, yan komşu kendi evinin camından dışarı sarktı. Bir polisin yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak evin içine çekti.
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Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.