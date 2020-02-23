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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Soçi'ye uyun

Kremlin’den dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili yapılan açıklamada "Türkiye'nin Esad ile savaşmaması" vurgusu yapıldı.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 15:48..
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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Soçi'ye uyun

Türkiye ile Esad rejimi arasında gerilim sürüyor...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa arasında Suriye konulu dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin istişarelerin sürdüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveyi desteklediğini ifade etti.

Dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili konuşan Peskov, “Konu hakkındaki görüşmeler sürüyor” dedi.

PUTİN ZİRVEYİ DESTEKLİYOR

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin gerçekleştirilmesi taraftarı. Dört liderin programında ayarlama yapılması halinde, zirve elbette gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinin genel ekseninin işle ilgili olduğunu ifade etti.
Erdoğan dörtlü zirvenin 5 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini söylemişti.

TÜRKİYE ESAD'LA SAVAŞMAYI BIRAKMALI

Peskov, Türkiye’nin bir yıldan fazla bir süre önce Soçi’de varılan anlaşma doğrultusunda Suriye’ye ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.

Peskov, “İdlib’deki teröristlerin eline çok tehlikeli askeri teçhizatlar geçiyor. Tüm bunlar da elbette durumun normalleşmesine katkı sağlamıyor” dedi.

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