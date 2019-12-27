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Rusya'dan Türkiye için ilave S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Türkiye’nin Rusya’dan ilave S-400 almasını beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 21:48..
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Rusya Türkiye'ye S-400 satmaya devam ediyoruz dedi...

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

Rusya'dan Türkiye için ilave S-400 açıklaması

"TÜRKİYE BİZİ SEÇTİ"

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı

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