Rusya'dan Türkiye için ilave S-400 açıklaması

Rusya Türkiye'ye S-400 satmaya devam ediyoruz dedi...

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE BİZİ SEÇTİ"

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı