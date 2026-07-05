Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen duyurdu

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Transfer sezonu başladı.

Başta 3 büyükler olmak üzere Süper Lig takımları kadro yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Beşiktaş ikinci hamlesini de yaptı.

İLHAN FAKILI AÇIKLANDI

Siyah-Beyazlılar, İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı.

Genç oyuncu dün İstanbul'a gelmişti.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fransa 2. Lig ekibi Clermont'dan transfer edilen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

İLK TRANSFER OUATTARA

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk transferi ise AS Monaco'da Kassoum Ouattara olmuştu.

Fransız sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurulmuştu.