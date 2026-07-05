Davut Gül, yağmurda zarar gören Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti

Megakent'i sağanak vurdu.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bu noktalardan biri de Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı oldu.

YÜZLERCE KİTAP HASAR GÖRDÜ

Sular altında kalan çarşıda ciddi hasar oluşurken yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, iş yeri sahipleri de kendi imkanlarıyla dükkânlarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

DAVUT GÜL ÇARŞIYI ZİYARET ETTİ

Yaşanan baskının ertesi günü İstanbul Valisi Davut Gül, çarşıyı ziyaret etti.

Burada esnaf ile tek tek sohbet eden Vali Gül, oluşan zarar hakkında bilgi aldı.

MADDİ HASARI KARŞILAYACAKLARINI SÖYLEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür dileklerini iletti.

Gül ayrıca oluşan maddi hasarı en geç önümüzdeki hafta karşılayacaklarını iletti.

"BİLİYORUZ Kİ NADİDE ESERLERİN KAYBINI HİÇBİR MADDİ DESTEK TELAFİ EDEMEZ"

Sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulunan Gül şunları kaydetti:

“Bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nda su baskınından etkilenen esnaflarımızı ziyaret ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Maddi zararların tamamını karşılayacağız.



Ancak biliyoruz ki; yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez.



Kaybolan sadece kağıt değil; şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”