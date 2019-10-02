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Rusya'nın Suriyelilere layık gördüğü yardım

Beşar Esad'ın yanında yer alan Rusya, Suriyelilere yarım kilo pirinç, 250 gram un dağıtıyor.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 10:07..
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Rusya'nın Suriyelilere layık gördüğü yardım

Suriye'de son 8 yıldır devam eden iç savaşta; göç eden Suriyelilerin 4 milyonu Türkiye'de.

Türkiye, Suriyelilere kapılarını açmakla kalmadı, ülkelerinde yaşayan Suriyelilere de STK'lar aracılığıyla yardım yolluyor. Bölgede söz sahibi olmak isteyen Rusya da Suriyelilere gıda yardımı yapıyor ama eser miktarda.

GRAM GRAM DAĞITIYORLAR

Rus askerlerinin Suriyelilere dağıttığı bir yardım paketinin fotoğrafında gıda ürünlerinin azlığı dikkati çekti.

Pakette; 1 kilo şeker, 100 gram çay, 250 gram un ve yarım kilo pirinç yer aldı.

Rusya'nın Suriyelilere layık gördüğü yardım

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