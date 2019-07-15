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S-400 sevkiyatında dördüncü gün

Türkiye'nin hava savunmasında kullanacağı S-400 hava savunma sisteminin, sevkiyatı devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 15.07.2019 - 09:32..
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S-400 sevkiyatında dördüncü gün

Dün 3 kargo uçağının S-400 hava savunma sisteminin parçalarını getirmesinin ardından bugün de uçaklar gelmeye başladı.

8. UÇAK İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ'DA MÜRTED'DEN KALKAN UÇAKLAR BOMBALAMIŞTI

15 Temmuz 2016'da o dönem adı Akıncı Üssü olan meydandan, FETÖ'cü alçakların kontrolündeki jet uçakları kalkmış ve Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere birçok yeri bombalayarak, yüzlerce şehit vermemize neden olmuşlardı.

S-400 sevkiyatı devam ediyor VİDEO

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