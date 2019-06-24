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47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

Saadet Partili Necdet Gökçınar, partisine büyük haksızlık yapıldığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 24.06.2019 - 09:01..
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47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, dün tamamlandı.

İstanbul'un 39 ilçesinden 28'i tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı.

Seçimde, 47.540 oy alan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sonuçlarında partisinin önemini vurguladı ve 31 Mart'a kadar yapılan haksızlardan bahsetti.

“SAADET’İN NE KADAR ANAHTAR BİR YOL OYNADIĞINI GÖSTERDİK”

İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin demokratik açıdan etkisine değinen Gökçınar; “Oyuna talip olunan olduk, Saadet'in ne kadar anahtar bir rol oynadığını da gösterdik. Tabi oyumuzdaki kayıpta yaşanan mağduriyetin etkisi var ancak bizim duruşumuz hiç değişmedi. Bundan sonra da oy oranına bakmadan aynı şeyleri söyleyeceğiz: Demokrasimizin Saadet'e ihtiyacı var."

İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olarak AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına çağrılmamasını eleştiren Gökçınar, "Öyle yapmayalım, biz kazanacak gibi çalıştık, adaylardan bizim davet edilmememize ilişkin bir çıkış beklerdim" dedi.

"SEÇİMİN KAZANANI BİZİZ"

Ayrıca "Seçimin kazananı biziz" diyen Gökçınar, "Ayrışmaya karşı durduk, toplumdaki birleşmeyi sağladık, bu duruşumuzun oya dönüşmesi de bir gün olacak" şeklindeki ifadeleri kullandı.

47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

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