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Saadet Partisi, CHP-İP-HDP ittifakına katılmak istiyor

Genel seçimlerdeki ittifakta, Saadet Partisi de vardı. CHP-İP-HDP, yerel seçimler için yine anlaştı. Saadet Partisi henüz ittifak dışında. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu bastırıyor.

AA | 23.11.2018 - 13:09..
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Saadet Partisi, CHP-İP-HDP ittifakına katılmak istiyor

CHP, İP ve Saadet Partisi geçtiğimiz seçimde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi. Ayrıca her CHP'li aileden 1 oy HDP'ye kampanyasıyla, terör destekçisi partinin barajı aşması sağlanmıştı.

İTTİFAK YENİDEN TOPLANIYOR

Kamuoyuna açıklanmasa da CHP, HDP ile bazı ilçelerde kapalı kapılar ardında ittifak yapmaya başladı.

İP, büyükşehirlerde CHP ile ittifak yapmak için anlaştıklarını, bundan sonraki süreçte anlaşılan şehirlerde ortak aday belirleyeceklerini açıkladı.

SAADET DE İTTİFAKA GİRMEK İSTİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP-İP-HDP ile ittifakta kararlı. Dün yaptığı bir makam ziyareti sırasında bunu açık açık belli etti.

"BÖLGELER BAZINDA İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

Önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacağını hatırlatan Karamollaoğlu, ittifaklarla ilgili kanaatlerinin net olduğunu, seçim bölgeleri bazında iş birliğine gitmek istediklerini söyledi.

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