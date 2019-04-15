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Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

Tahliye işlemlerinin devam ettiği Saadet Partisi Genel Merkezi'nde son olarak partinin amblemi de söküldü.

AA | 15.04.2019 - 16:32..
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Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da tahliye işlemleri başladı.

TÜM EŞYALAR TAŞINDI

Bu kapsamda merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

BİNADAN SÖKÜLDÜ

Genel merkezin çatısında yer alan Saadet Partisi yazısı ve parti amblemi de bugün binadan söküldü.

Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

Saadet Partisi'nin çatısındaki amblem kaldırıldı

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